Sembra che ormai Francesco Oppini abbia preso la sua decisione ufficiale: lasciare la casa del Grande Fratello VIP. Una decisione che non è affatto piaciuta a Tommaso Zorzi che si è sentito quasi abbandonato dalla persona con la quale ha stretto un forte legame. Nella serata di ieri alcuni dei concorrenti si sono sorpresi quando hanno visto Alfonso Signorini dentro la casa, a pochi passi da loro.

Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Rosalinda si ritrovano a conversare dopo una piacevole serata a base di film e aperitivo in buona compagnia. I tre VIP una parola tira l’altra si ritrovano a fare qualche considerazione su Oppini, ritenuto ora una persona cambiata rispetto al primo periodo della sua avventura nella casa.

La Cannavò in particolare si dice dispiaciuta nel non ritrovare la stessa persona che ha conosciuto perchè a suo dire non ha più lo spirito piacevole di prima: “Non è divertente come prima, mi ricordo quando faceva le imitazioni”. Lo segue la Ruta che però sembra già decisa nel dare le responsabilità di questo difetto a Tommaso Zorzi: “Gli risucchia tutte le energie”. D’accordo con lei anche Andrea Zelletta che sembra si sia accorto che in realtà c’è qualcosa che non va: “Non deve spolparlo”

In breve, Francesco Oppini negli ultimi tempi si è adagiato troppo sulla presenza di Tommaso Zorzi e passa gran parte del suo tempo con l’influencer. Per Maria Teresa è arrivato il tempo di un confronto

Ha preteso delle attenzioni da Francesco, gli fa le sue scenate di gelosia. Francesco non risponde, è senza energie. Ne dovremmo parlare con Tommaso, dovrebbe lasciarlo andare un po’

Sempre Francesco, in una chiacchierata con Zelletta, ha affermato di non voler lasciare sola la sua fidanzata per troppo tempo, motivo per la quale l’abbandono sembra essere sempre più imminente: “Se rimango qui, significa che in un anno di rapporto siamo stati lontano sette mesi. Non va bene. Non posso più sacrificare l’amore per il lavoro”