Ci siamo. Quello che sta per arrivare sarà un lunedì tutto speciale per i concorrenti della casa di Grande Fratello VIP. Lunedì 30 novembre sarà tutta un’altra storia, ai VIP già in casa (chi dall’inizio del 14 settembre, chi solo da pochi giorni) si aggiungeranno nuovi concorrenti che andranno a rimescolare le carte. Direttamente da Casa Chi, Alfonso Signorini ha pensato bene di anticipare perlomeno qualcosa di ciò che ci aspetteremo.

Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island.

Dopo Selvaggia Roma che, ricordiamo, è stata concorrente anni fa insieme al suo ex Francesco Chiofalo e Pierpaolo Pretelli che ne ha fatto parte per essere stato uno dei tentatori single, potrebbe arrivare un’altra ex protagonista di un altro reality. Chi potrebbe essere? Carlotta dell’Isola, la fidanzata di Nello.

A spifferare qualche indiscrezione in più è l’informato Gabriele Parpiglia:

Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia.

Grande Fratello VIP, l’ex di Belen Rodriguez nuovo concorrente?

Il GF però è ancora molto lungo e le entrate non si fermeranno qua. Sempre navigando a vista, pare che la porta rossa potrebbe essere varcata anche da un grande nome che la scorsa estate è stato sulla bocca di tanti. Si tratterebbe di Gianmaria Antinolfi che sì, è stato fidanzato con Belèn Rodriguez, ma ha avuto a che fare anche con Dayane Mello:

Lui ha avuto molte fidanzate famose. Ha tenuto banco tutta l’estate sulle copertine dei settimanali, ma poi è svanito nel nulla. Sì, è Gianmaria Antinolfi. Lui è l’ex compagno di Belen Rodriguez, Dayane Mello, pare abbia conosciuto anche Soleil Sorge. In questo caso però metto un freno sul suo ingresso, perché so che deve ancora capire bene. Si tratta del prolungamento fino a febbraio, che potrebbe influire sulle sue attività lavorative. Però so che Antinolfi è il maschio alfa. Però se entrasse scatenerebbe delle dinamiche.

Il condizionale, dunque, rimane d’obbligo.