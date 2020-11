Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: “Mi manca il mio ex fidanzato Carlo” (video)

Stasera, mercoledì 25 novembre 2020, Dayane Mello del ‘Grande Fratello Vip 5’ si è lasciata andare a qualche confessione sulla propria vita sentimentale:

“Il mio primo ragazzo, dai 17 ai 19 anni, aveva un negozio di elettrodomestici nella mia piccola città in Brasile. Aveva 6 – 7 case. Con questo uomo, potrei aver fatto la mia famiglia. A 16 anni, mi aveva regalato la prima auto. Avevo una vita meravigliosa, una ragazza faceva da mangiare per noi. Non pulivo casa. Quando ho scoperto il mondo della moda, sono andata in Cile, mi sono messa di nuovo in gioco. Non me ne frega niente. Ho trovato questo tennista in Cile, molto famoso. Sono diventata famosa anche io. Non mi ha mai dato un euro. Vivevo con lui. Davo tutti i soldi alla mia famiglia, alla mia nonna, al mio fratello. A me non restava niente. Avevo un uomo che mi amava tanto. Volevo fare la mia famiglia con lui. Lui, però, ha iniziato a bere. Non sapeva fare l’uomo. Ha dato la sua vita alla carriera. Ero la sua prima ragazza. Avevo, sulle mie spalle, l’esperienza di un uomo che mi trattava come una principessa”.

L’arrivo in Italia

“Ero una delle modelle più famose in Cile. Ho paparazzi dappertutto. Lui mi ha dato la fama, la popolarità ma non i soldi. Ho mollato tutte le mie sicurezze lì per venire in Italia. Ho dato tutti i soldi alla mia famiglia, non ho niente per me. Oggi ho una bellissima casa che ho dato al mio papà, se la godesse perché se lo merita”.

“Dai 30 ai 40 anni devono fare qualcosa di grande. Che non è avere un uomo ricco. Ho fatto una figlia con un ragazzo estremamente semplice perché c’era amore. Io credo in questo. Ci sono donne che cercano la strada più facile. Mia figlia è nata dall’amore. Io entrerò in Chiesa per sposare la persona che amo. Io avuto tutto nella vita”.

“Adesso devo costruire per me. Devono raggiungere cose grandi. La mia sicurezza è Sofia, la sua felicità. Avere dei soldi per iscriverla all’Università”

Il ricordo dell’ex fidanzato Carlo Beretta

La modella brasiliana ha ricordato, ancora una volta, la sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis:

Lo sogno. Lo penso. Mi manca. Mi mancano i suoi baci, tante altre cose. Sono ricordi tristi. Sensazioni che mi hanno fatto stare male. Ormai ha voltato pagina. Non ho mai sofferto per un uomo. Solo una volta nella vita”.