Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: “Giuliano il mio primo fidanzato. Non conviviamo” (video)

Rosalinda Cannavò, oggi, mercoledì 25 novembre 2020, si è confessata a lungo con Tommaso Zorzi, con cui ha avuto un lungo chiarimento all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video).

“Immagino già una famiglia. Lo spero. Con Giuliano, se ho ancora un fidanzato fuori. E’ strano . Mai in compagnia. Con varie situazioni legate al solito giro strano. Sono sette anni che non festeggio il compleanno con il mio fidanzato, mia mamma e mio padre. Con Giuliano, stiamo insieme da 10 anni. E’ stato il mio primo (ed unico) ragazzo. Ho avuto una vita di reclusa. Ho trovato quello che mi fa stare bene. Non ho bisogno di cercare altro. Voglio laurearmi. Dare le priorità alle persone che mi stanno accanto”.

L’attrice ha confessato che, prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà, non ha mai convissuto con il fidanzato Giuliano Condorelli:

“Non ha voluto lui. Non si sentiva pronto. Questa è una cosa che mi ha ferito un sacco. Ci siamo lasciati per un periodo per questa cosa. Io sono stata con delle ragazze. Adesso tutte le cose sono a casa sua. Attualmente non ho una casa mia a Milano. Ho pensato: “Perché faccio un affitto se entro al GF?!, così risparmio un sacco di soldi. Abbiamo passato tanto assieme. Io sono piombata a Milano all’improvviso. Vivevo a Roma. Non ho mai vissuto con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Il mio compleanno mi mette inquietudine perché mi ricorda quei momenti”.