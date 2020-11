Giulia Salemi, lo scherzo di Tommaso, Stefania e Francesco: “Ti piace Pierpaolo” (video)

by @sebastianocascone

Stasera, mercoledì 25 novembre 2020, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, senza alcun accordo, hanno iniziato uno scherzo ai danni di Giulia Salemi. La giovane influencer, in serata, ha preteso che, dopo l’avventura del ‘Grande Fratello Vip’, il telecronista sportivo le presenti un ragazzo che, secondo i suoi canoni, possa essere il suo prossimo fidanzato.

Tommy, Oppini e Stefy stanno dicendo a Giulia che si vede che le piace Pierpaolo e che lui lo ha capito. LA SUA FACCIA⚰️⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/EqhIoJTSPq — swt paris💓 (@Only1_26) November 25, 2020

Il trio di affiatati amici della stanza blu prende la palla al balzo per rendere Giulia ‘vittima’ di una burla che, forse, nasconde un pizzico di verità:

Zorzi: Si vede. Lo sappiamo tutti. Lo guarda con gli occhi. Lui lo sa, se ne è accorto. L’ha detto anche Alfonso. Alfonso sa dove va a parare, magari c’è una clippettina in arrivo.

Oppini: “E’ una roba assurda”

Orlando: “Io mi sono permessa a dirlo a Tommaso dal primo giorno che lo guardi.

Salemi: “Mi pigliate per il culo? Non ho voglia. Adesso mi conosco, con questa persona non ci parlo più. E’ uno scherzo. Vi siete messi d’accordo tutti contro di me?”

Prima di cena, i tre ‘complici’ svelano la burla:

Zorzi: “Era uno scherzo”

Orlando: “Sì dai era uno scherzo”

Oppini: “Ma come è già finito? Io stavo organizzando i rinforzi”

Zorzi: “Dai si vede lontano un miglio. Poi casualmente ti sei seduta là”

Orlando: “Io ci dormo con Giulia, questa già mi da’ i calci di notte…”

Salemi: “Per me è stato un incubo due anni fa… non ci voglio tornare. Mi sono fidanzata con un bono da paura. Ma ci sono stati altri risvolti. Sono stato due anni impegnativi.”