Diego Armando Maradona Junior ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19 (video)

Oggi, Barbara d’Urso, tra le prime trasmissioni a dare la notizia della morte dell’indimenticato Maradona a ‘Pomeriggio 5’, ha cercato di raggiungere telefonicamente Diego Armando Junior, la mamma Cristiana Sinagra (che ha lottato, per anni, per il riconoscimento del figlio) e la moglie Nunzia Pennino per un ricordo emozionante del Pibe de Oro.

La conduttrice, in diretta tv, oggi, ha annunciato che il figlio del calciatore argentino non è potuto intervenire telefonicamente (Qui, il video) perché, attualmente ricoverato in ospedale, perché risultato positivo al Covid-19:

Anche Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Jr, ci conferma la morte di #Maradona oggi alle 13.20 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/xIhugFhrp0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 25, 2020

L’ultimo messaggio del ragazzo, sul proprio account Instagram, risale a qualche settimana fa. Ha informato i tifosi sulle proprie condizioni di salute e della propria famiglia:

“Questo periodo di merda non finisce…. dopo la grande ansia per papà, oggi abbiamo ricevuto l’esito del tampone e purtroppo sia io che @rebelle_heart siamo positivi al Covid 19!!! Siamo sintomatici e vi assicuro che non è per nulla piacevole!”

Le immagini del battesimo di Diego Matias a cui il nonno #Maradona ha fatto da padrino #Pomeriggio5 pic.twitter.com/kMMiKFCYXC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 25, 2020

La padrona di casa del programma di Canale 5 ha commentato così la notizia (Qui e qui, i video):

d’Urso: “E’ disperato. E’ ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19. Io mi stringo a tutta la famiglia, Cristiana, Diego Junior, Diego Mathias che ha tanto amato il nonno al battesimo. Mando un abbraccio enorme a tutti loro con cui ho legame molto forte”.

Qualche minuto fa, la moglie di Diego Armando Junior ha rotto il silenzio sui social chiedendo rispetto per il dolore che stanno attraversando in queste ore:

“Avete almeno il rispetto per quello che stiamo passando. Intasare i telefoni non serve a niente. Per favore stiamo metabolizzando la notizia”.