Anche per quanto riguarda quest’edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha avuto qualcosa da dire all’indirizzo di una delle concorrenti presenti nella Casa.

In questo caso, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che, una volta uscita dalla Casa, avrà non poco da replicare a tante persone che, nel corso di questi due mesi, hanno rilasciato tante dichiarazioni su di lei.

Francesca Cipriani, intervistata dal settimanale Stop, ha dichiarato che, in un’occasione, Elisabetta Gregoraci le avrebbe impedito di presenziare ad una festa, organizzata da lei in un locale della Costa Smeralda:

Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza.