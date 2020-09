Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: "Mi ha rubato il lavoro"

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Francesca Cipriani ha qualcosa da ridire ad Elisabetta Gregoraci

Su Rtl 102.5, nel digital space di Via Radio condotto da Francesco Fredella, Francesca Cipriani, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su una delle concorrenti più apprezzate di questa quinta edizione del 'Grande Fratello Vip', ovvero Elisabetta Gregoraci. L'ex signora Briatore le avrebbe sottratto il ruolo di guest star di 'Made in Sud':

"Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Una concorrente lì dentro mi ha rubato, soffiato, il lavoro. È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…".

La Gregoraci ha condotto lo show comico di Rai2 dal 2012 al 2017 assieme a Gigi e Ross e Fatima Trotta. Nella stagione 2019, è ritornata, per qualche puntata, in qualità di guest star. E la Cipriani? Lo scorso anno, ha affiancato Paolo Ruffini nella versione 2.0 de 'La Pupa e il Secchione'. L'ex gieffina è una delle opinioniste di punta di Barbara d'Urso. Ha preso parte anche all'Isola dei famosi, ha fatto parte del cast fisso di 'Colorado' e, per un periodo, è stata presenza fissa nei programmi di Piero Chiambretti. Un bel premio di consolazione no?!