Rosalinda Cannavò: gli auguri social e la lettera del fidanzato Giuliano Condorelli (video)

Stasera, giovedì 26 novembre 2020, Rosalinda Cannavò ha ricevuto una festa a sorpresa, organizzati dagli altri inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, per il suo ventottesimo compleanno.

Allo scoccare della mezzanotte, il fidanzato Giuliano Condorelli, sul proprio account Instagram, le ha fatto pervenire gli auguri (anche se a distanza):

“Auguri alla mia cucciola.. che il mio messaggio ti arrivi”.

Uscendo dal confessionale, legge una lettera scritta, nel pomeriggio, da Giuliano che ha emozionato tutte le donne del programma e Andrea Zelletta.

Giuliano manda una lettera a Rosalinda:

“Sono sempre accanto a te,prova a chiudere gli occhi e mi vedrai. Dormi bene,goditi il tuo giorno.”

Giulia:”Amore pensa che chiudi gli occhi e vedi zelletta.” AHAHAHAHAH. Ma poi la risata di Tommy? #gfvip pic.twitter.com/Oq3cpPwclM — PazzeskaMilano by Tommy.🌹🤍 (@Pazzeskamilano) November 25, 2020

“Sono sempre accanto a te, prova a chiudere gli occhi e mi vedrai. Dormi bene, goditi il tuo giorno”.

Oltre al taglio della torta di rito, i suoi compagni d’avventura le hanno dedicato un messaggio speciale come quello di Dayane Mello con cui l’attrice ha legato in questi mesi di permanenza nel loft di Cinecittà:

Amore mio… Spero che tu possa avverare i tuoi sogni e desideri. Spero che questo sia un compleanno indimenticabile. Anche se il contesto è particolare hai tante persone che ti vogliono un mondo di bene. So quanto ti mancano la tua famiglia ed il tuo Giuliano e, come me, hai sempre passato il compleanno lontano dai tuoi affetti. Adesso ci sono io, e so che posso considerarmi parte della tua famiglia, ti amo tanto amore mio”

VIDEO | La lettera di auguri di Tommaso e Francesco per Rosalinda #gfvip pic.twitter.com/ztgX23SJVA — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) November 25, 2020

“Ti auguriamo che questo compleanno vissuto qui dentro possa cancellare definitivamente tutti i tuoi fantasmi del passato per far sì che la splendida luce che emanano i tuoi occhi possa tornare a brillare assieme al tuo sorriso”.