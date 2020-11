Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta in crisi: “Roberto? Non posso perderlo” (video)

Stasera, giovedì 26 novembre 2020, Maria Teresa Ruta ha preparato un babà napoletano per Manuel, il figlio del compagno Roberto Zappulla che, oggi, compie 18 anni. I concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, gli hanno inviato dei video auguri.

Dopo il brindisi e il taglio del dolce in occasione del compleanno di Rosalinda Cannavò, la conduttrice si è rifugiata nella stanza blu colta dai sensi di colpa per il fidanzato (Qui, il video):

“Ho fatto una promessa a Roberto che sarei rimasta poco. Ho pensato che con il mio carattere sarei andata subito in nomination. Non voleva nemmeno che venissi qui. Siamo stati dal 2006 sempre assieme. Tutto assieme. Abbiamo scelto questo. Siamo stata tue persone che abbiamo vissuto sempre sole. Le ho fatto una promessa. Sono andata via di corsa. Mi ha tenuto il muso per un mese. Non voleva stare da sola. Che voi non mi capiste. Mi ha detto: ‘Sei troppo strana’. Aveva paura. Lui si sente perso senza di me. Gli ho detto: ‘Non ti preoccupare, va avanti Guenda’”.

La conduttrice trova il supporto di Enock Barwuah che sembra aver preso la decisione di lasciare il programma alla scadenza del contratto:

“Ho pensato di parlare con lui per questioni tecniche. Non ho pensato a come stesse. Non siamo stati lontani più di 3 giorni. Dopo quello che è successo dalla d’Urso non ho saputo più niente. Se fosse successo qualcosa di brutto mi avrebbero mandato una clip. Io sono una che non molla mai. Vado avanti come un caterpillar. E trascuro cose e persone. Devo pensare anche a lui, devo capire cosa è successo fuori. Non lo trovo più uno come Roberto, uno che mi sopporta, non posso perderlo”.

Il fratello di Mario Balotelli fa il suo personale appello all’uomo, invitando ad incoraggiare Maria Teresa a proseguire il percorso: “Stai tranquilla perché Roberto sarà sicuramente fiero di te, ci metto la mano sul fuoco. Come lo sarà Guenda, Gian Amedeo e anche Manuel. Roberto hai una donna con due attributi così”.