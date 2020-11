Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli: “Non parlavo di te” (video)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno litigato nuovamente, stanotte, giovedì 26 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. La concorrente non ha gradito particolarmente alcuni atteggiamenti dell’amico speciale.

Parlando del nobile gesto del fidanzato di Rosalinda Cannavò, che le ha fatto pervenire una lettera per il suo ventottesimo compleanno, l’ex moglie di Flavio Briatore ha sottolineato quanto un ragazzo di 27 anni, a volte, dimostri più maturità di un trentenne. Un paragone che ha mandato su tutte le furie l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’:

Mi sono rotta i coglioni di certe pagliacciate, nel nome del padre, del figlio …

HO SPUTATO UN POLMONE SCUSATE 💀 #gfvip pic.twitter.com/fNjweHdAuK — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 26, 2020

I due inquilini della casa di Cinecittà, poi, si sono ritrovati in giardino per un confronto ma il discorso è ancora troppo animato:

Gregoraci: “Non parlavo di te. Hai urlato o no? Hai fatto una scenata pensando parlassi di te. Io ho parlato con Rosalinda del suo fidanzato, che è una persona matura. Non ce l’avevo con te. Mi fai incazzare””.

Pretelli: “Se non ce l’hai con me… ti chiedo scusa”.

Gregoraci: “Sono rimasta oggi male in sauna. Per tante puntate sembrava che ti avessi distrutto la vita. Non ti si può dire niente, sei permaloso”.

Pretelli: “Tu te la sei presa. Prima ridevo. Non voglio fare la vittima. Non sai come girare la frittata. Se io sono single e sono un tuo amico quale è il problema se guardo il culo un’altra donna?! Da due settimane sono tranquillo.

Gregoraci: “Ma perché ti devi tirare sempre in causa. Io non parlavo di te… stavo parlando del fidanzato di Rosalinda…”.

Il confronto con Rosalinda dopo la lite con Pierpaolo

Rientrando nella stanza arancione, la conduttrice cerca di spiegare le proprie ragioni:

“Tutto è nato dalla maturità del tuo ragazzo e tu non c’entri un caxxo. Adesso quel 30 anni cosa c’entra si è messo in mezzo lui. Hai la coda di paglia? Ti giuro è un pensiero rivolto a Giuliano e si mette in mezzo lui. Cosa c’entra. Ci rimango male. Non vorrei litigare per queste stronzate. Volevo finire questo percorso in maniera decente. Da alcune persone ti aspetti più attenzioni. Abbiamo trovato un equilibrio? Siamo amici? Manco più amici speciali.. va bene così Volevo solo star bene, magari, poi, fai pace. Mi ha fatto innervosire. Per una cagata dobbiamo litigare. Ora sono agitata. Non mi sembra il caso. Non parlavo di lui te lo giuro su mia mamma. Ho solo fatto un complimento sulla maturità di Giuliano… cosa c’entra lui…”

La Gregoraci lamenta il fatto che Pierpaolo non le abbia fatto sentire la propria vicinanza in questi giorni difficili in vista della possibile uscita dal gioco:

“Mi vedi pure giù… non mi chiedi cosa hai deciso. Neanche si avvicina. A me sembra tutto allucinante. Neanche a chiedermi come mi senti. Io non capisco il cambiamento. Prima mi fai passare per quella che ti ha distrutto il cuore, poi sei felice. Sembra che cerchi a tutti i costi la discussione. Si è messo ad urlare. Ha esagerato”.