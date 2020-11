Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: “Con Giulia Salemi c’è amicizia” (video)

Dopo la lite notturna con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha cercato di raggiungere l’ex amico speciale nella sauna del ‘Grande Fratello Vip 5’ per un chiarimento. La scintilla, scoppiata qualche minuto prima, sembra essere il frutto di un allontanamento da parte di Pier verso la compagna d’avventura dopo l’ingresso di Giulia Salemi.

Il botta e risposta nella sauna del Grande Fratello Vip

I due concorrenti cercano un confronto definitivo (che ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia) prima di andare a dormire:

Pretelli: “Tu hai la paranoia che voglia fare la vittima. Non voglio passare per il farfallone di turno quando ci sono state delle cose che ho provato per te… ti prego non dire cavolate.

Gregoraci: “Sei libero di fare quello che vuoi”

Pretelli: “Con Giulia non c’è nulla. C’è amicizia. Non deve iniziare niente. Anche se fosse sono libero di farlo”.

Gregoraci: “Quegli sguardi mi sembravano eccessivi da parte tua. Non fare il finto innamorato”.

Pretelli: “Se dici che sono finto innamorato, mi alzo e me ne vado. Non hai rispetto per te. Ho provato qualcosa per te”.

Pretelli: “Se tu l’hai messo sempre sul livello dell’amicizia, e non posso avere altro, non escludo nulla. Se tra dieci giorni entra una persona che mi piace la conosco. Mi è passata quella fase con te. Non mi precludo nulla. Ad Enock ho detto: ‘Ti invidio perché ti vedo innamorato della tua ragazza’. Vorrei vivermi una cosa così. Io parlo del futuro non di qua. Giulia, ci state scherzando. Ma è stata tirata fuori da Alfonso (Signorini, ndb). Su Giulia tu hai le visioni. E’ positiva, è anche un piacere parlarci. Non vuol dire che ho secondi fini”.

Alla fine della discussione, Pierpaolo, in lacrime, si rifugia nella stanza arancione mentre Elisabetta resta a dormire sulla poltrona. Il Grande Fratello Vip 5 entra nel vivo?