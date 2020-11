oppiniresta: su Twitter vola il sostegno dei fan a Francesco Oppini

Il popolo dei social, nelle scorse ore, ha fatto sentire la propria voce, lanciando l’hashtag #oppiniresta (prima in tendenza su Twitter dopo un paio d’ore).

Francesco Oppini, questa settimana in nomination contro Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sta valutando la possibilità di lasciare il ‘Grande Fratello Vip 5’, dopo la scadenza del contratto ad inizio dicembre.

Da un lato, la voglia di terminare l’avventura assieme agli amici (in primis il fido Tommaso Zorzi). Dall’altra parte, invece, la voglia di riabbracciare gli affetti di sempre (mamma Alba Parietti, la fidanzata Cristina Tomasini), il desiderio di passare le vacanze natalizie in famiglia e di mettere a posto alcune situazioni lavorative.

I fan gli hanno voluto far sentire la propria vicinanza raccogliendo le frasi cult, i video iconici di tutto il percorso all’interno del loft di Cinecittà. I sostenitori, invece, in pochi minuti, si sono organizzati anche per organizzare un aereo ‘#oppiniresta intendenza… ti amiamo’.

Quale sarà la sua decisione?!

2 mesi fa:

“MA IO TI SEMBRO UNO DA CIAO FRATÈ?”

Oggi:

“FRANCI ABBRACCIAMI.”

Che glow up, e si Francesco dobbiamo ringraziare anche te!#oppiniresta#gfvip

pic.twitter.com/Pf5kqC97De — ✨ 𝒕𝒆𝒔𝒔𝒊𝒆 ✨ (@_Tessie255_) November 27, 2020

Francesco Maria Oppini che canta “Il battito animale” ed ho i flashback della serata Karaoke. #GFVIP #oppiniresta pic.twitter.com/sxbdE3tAIy — Serena (@RickyGol22) November 27, 2020

#oppiniresta perché non possiamo perdere un membro di friends pic.twitter.com/ve8GokEMAy — ᴄʜᴇʀʀʏʙᴏᴍʙ (@uncanemagico) November 27, 2020

Il pensiero di mamma Alba Parietti

“Direi che questi continui attacchi, minacce, giudizi sulla scelta di @francesco_oppini_82 siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per @francesco_oppini_82 la vita i suoi affetti le sue decisioni”.

“Trovo inaccettabile ciò che leggo in continuazione, questa violenza, su di me e quello che io e @cristinatomasini (che non ha mai detto una sola parola e vive in totale riservatezza) stiamo subendo”. […] “@francesco_oppini_82 farà la scelta autonomamente, come tutti loro la scelta che ritiene più opportuna per la sua salute mentale, stanno crollando in molti perché sono stanchi e vogliono tornare a casa”.

C’è un carico di pressioni di stanchezza fisica, ma devono decidere senza pressioni o sensi di colpa, se tifare per lui significa non rispettare la sua vita e i suoi affetti, la sua malinconia fino al punto di massacrare con messaggi di questo tipo le persone che lui ama, offenderle, versarle, minacciarle, giudicarle, stressarle fino a farle ammalare vi prego lasciate perdere”.

“@francesco_oppini_82 non ama i fanatismi o questo tipo di sostegno. Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni”.

“Abbiate rispetto per ciò di cui non siete al corrente e appartiene alla sfera privata. Non intendiamo spettacolarizzare per essere compresi i nostri dolori che devono restare nostri e soprattutto rispetto di persone riservate come @cristinatomasini che vuole solo ritrovare la sua vita e la normalità che non cerca i riflettori e persone come noi come tutti noi che hanno gioie, dolori lutti e malattie”.

“Non siano burattini siamo persone in carne e ossa”.