Oppini resta: la disperazione di Tommaso Zorzi per la decisione di Francesco (video)

Il popolo dei social, con l’hashtag #oppiniresta, oggi seconda nelle tendenze di Twitter, spera che Francesco Oppini possa proseguire la propria avventura nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ anche dopo la scadenza del 4 dicembre.

Il telecronista sportivo, che non vuole lasciare le amicizie consolidate, al momento, però non ha preso ancora una decisione definitiva (Qui, il video)

Zorzi: “Io non lo faccio vedere ma sono disperato che tu te ne vuoi andare. Faccio vedere l’1% ma sono veramente disperato”.

Oppini: “Ma io sono qui con te. L’ultima cosa che voglio fare è dare trasmettere ansia alle persone a cui voglio bene”

Zorzi: “Non volevo che mi vedessi male per paura di influenzarti in un modo o nell’altro. Adesso preferisco piangere di là”.

Oppini: “Se è per me devi farlo. Piuttosto lo facciamo assieme. Poi sto male. Mi dispiace per questa cosa. Forse è meglio che me ne vada prima per non angosciare tutti a priori. Magari è un’angoscia che non serve”.

Zorzi: “Io ti ho detto che ti sostengo in tutte le tue scelte”.

Oppini: “Io non penso che Cristina abbia la forza telefonicamente per quello che mi serve. Sono io che ho angosce. Già se mi passasse questa cosa che mi viene di mattina e di sera sarebbe tanto. Nell’ultimo periodo non sto bene. Però c’è gente come te, Stefania, Maria Teresa, Andrea, Pierpaolo, Elisabetta che mi fa star bene”

Zorzi: “E’ normale che se ti voglio bene voglio il tuo bene. Non sono così forte per sostenerti. Ho paura anche per me. Tu, per me, quindi sei una grande carica”

Fa così tanta tenerezza pensare che ogni giorno Tommaso Zorzi cerchi di essere forte per tutto il giorno, ma poi a fine giornata le sue difese si sgretolano e torna ad essere solo Tommy “Io sono disperato che tu te ne vuoi andare” E Tommy arriva ancora +in fondo al cuore #gfvip pic.twitter.com/mn1kcr7ulM — Majda (@Delena_Som) November 27, 2020

Prima di andare a dormire, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini chiosa la conversazione così: “Ciao amico mio, sono felice di averti conosciuto, a prescindere da tutto”.