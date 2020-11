Il prolungamento di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP non ha fatto altro che mettere a dura prova l’umore dei VIP. In particolare di Stefania Orlando. La conduttrice – che si è fatta leggere le carte da Giacomo Urtis – è stata fra le prime a reagire male all’annuncio dato da Alfonso Signorini pochi giorni fa. Stamani la concorrente si è svegliata come si dice “con la luna storta” e a dimostrarlo sono le telecamere che l’hanno ripresa in un momento di crisi profonda.

Stefania si trova nella ormai famigerata stanza blu, Selvaggia Roma la vede in lacrime e chiede: “Amore tutto bene? la risposta è lapidaria “No”. L’influencer cerca di capire cosa succede, ma la Orlando non sembra in grado di spiegarsi e dunque sbotta:

Non è successo niente. Voglio stare per i cazzi miei. Non sopporto più nessuno, non sopporto più niente. Non è colpa vostra, mi dispiace.

Francesco Oppini si avvicina a lei vedendola in lacrime e prova a rincuorarla, ma Stefania non regge al malumore e cede tra le braccia del commentatore sportivo: “Vi prego, vi scongiuro. Nominatemi tutti!” magari per cercare una via di uscita dal gioco del GF, lui gli risponde: “Ti capisco, anche io non sopporto vedere persone che ballano, che cantano e che son sempre felici“.

Giulia Salemi a Stefania Orlando: “Non bastano quattro concorrenti per sostituirti”

Poco dopo una situazione analoga si ripresenta in cucina. Stavolta è Giulia Salemi a notare il volto scuro della Orlando, anche lei come Selvaggia prova ad avvicinarsi e sapere che succede ma…

Amore niente posso stare un po’ per ca**i miei? Uno si sveglia la mattina e vuole stare per ca**i suoi, eh che ca**o! Non è che uno tutte le mattina deve parlare con tutti no?

Anche in questo caso la Salemi comprende e si allontana senza discussioni, solo in seguito le due si parlano e la situazione appare più distesa grazie alle parole di stima di Giulia verso Stefania: