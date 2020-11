Grande Fratello Vip 5: la sorpresa di Alfonso Signorini ai ‘vipponi’ (video)

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, Alfonso Signorini ha fatto un ingresso speciale (dietro la vetrata) nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il conduttore ha commentato il percorso di tutti i ‘vipponi’.

A: "lo volevo a tutti costi perché sapevo sarebbe uscito così, perché è una persona molto speciale" e Stefania che annuisce dietro💖 #gfvip pic.twitter.com/ib67I3XKl6 — Ego👑 (@Dicolamia5) November 27, 2020

Signorini (su Stefania): “Con il tuo maritino che ti ama da impazzire. Siete una coppia strepitosa. Ma si vede che stai bene anche dentro. Stai facendo un grande Grande Fratello'”.

Brindisi tra Stefania e Alfonso: “STEFY, CON IL TUO MARITINO CHE TI AMA DA IMPAZZIRE SIETE UNA COPPIA STREPITOSA” L’avrà capito che non c’è tentazione che farebbe cedere Simone ?#GFVIP pic.twitter.com/dPVf7WFhwT — @rc🐍Roberta🐍Casolino🐍 (@robertcasolino) November 27, 2020

Francesco: “Mi emoziona solo a guardarti”.

Signorini (su Francesco): “Ti ho voluto fortemente. Sei uscito come persona speciale. Mi piaci molto nel rapporto che hai con Tommaso. Dovreste lasciarvi andare quando vi abbracciate. Questa empatia, affetto amore, tra le persone è la cosa più bella. Non ha apprezzo. Resisti”.

Elisabetta: “Felice di aver fatto questa avventura. Mi ha tirato fuori una serie di emozioni. Ti centrifuga. Ti tira il bello ed il brutto.”

S: “La gente non si aspettava di trovarti così”.

La sorpresa ai vipponi

Dayane: “Grazie per aver creduto a me. Hai detto: ‘Divertiti’ e l’ho fatto”

S: “Sei priva di freni inibitori ed è molto bello. Stai facendo un bel percorso. Gli attriti iniziali ci saranno. Hai trovato un’amica. E’ un regalo della vita”.

Pierpaolo: “Mi sento miracolato”

Giulia: “Mi trovo molto bene. Sono stata accolta bene. Grazie per questa seconda opportunità. Voglio fare il mio percorso da sola. Poi se entra qualche bono nella seconda ondata”.

Tommy: “Mi diverto, mi esaurisco e mi diverto. Ho una responsabilità per 4”.

Tommaso "la cosa più bella sono i rapporti, uno in particolare che sappiamo…"

Francesco quasi alle lacrime

Alfonso "sono belli i momenti in cui vi abbracciate, vi accarezzato"

Francesco "viviamo di questo"

Tommaso "si, viviamo di questo" ANCHE NOI.🤍#gfvip pic.twitter.com/ZwpUVlOc3z — ⎊ ⍟ Jessica (@downeyjessevans) November 27, 2020

Selvaggia: “Sto scoprendo molto la mia sensibilità. E ne ho paura”

S: “Hai tanto da dare e raccontare. Alfy mi chiamava sempre mia mamma”.

Rosalinda: “Mi hai aiutato a guardare un po’ oltre di quello che avevo raccontato. Questo prolungamento mi sta caricando”.

S: “Sei stato una donna coraggiosa, devi avere fiducia in te stessa. Non pensare che tu sia debole”.

Maria Teresa: “Io avevo tanta paura. Era un viaggio con me stessa”.

S: “Puoi essere un esempio. Sembri nata per il Grande Fratello. E’ una bella terapia questo programma”.

Signorini su Enock: “Hai fatto una bella camminata. Hai un sorriso meraviglioso. Hai trovato delle persone fantastiche. Tanto o poco vivitela”.

Urtis: “E’ una specie di riscatto. Anche se finsse anche oggi… sarei contento”.

Il regalo del Grande Fratello

Il conduttore del reality di Canale 5 ha regalato una serata cinema ai concorrenti in assenza della puntata di stasera: “Dal profondo del mio cuore… grazie. Quando voi vi raccontate come state facendo, ho un grande rispetto per voi. Stasera, la puntata non ci sarà. State rilassati. Andando in onda fino a febbraio, avremo modo di fare tante puntate. Se anche ci prendiamo un attimo di respiro, avremo tanti altri appuntamenti. Non è detto che questi appuntamenti siano il venerdì sera. Vi amo. […]. I vostri parenti vogliono che rimaniate anche per la situazione che c’è fuori a causa del Covid”.

Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci ipotizzano che il doppio appuntamento del ‘Grande Fratello Vip 5’, potrebbe riguardare il sabato sera come annunciato oggi su Tvblog.