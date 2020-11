Fabrizio Corona si sposa: ecco quando e con chi

Fabrizio Corona si sposa. La notizia è stata diffusa dal sito Dagospia, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio datate 19 novembre presso il Comune di Milano. Le nozze, dunque, dovrebbero essere celebrate entro 180 giorni da quella data.

Chi è la fortunata futura sposa dell’ex manager dei paparazzi? Sempre secondo il sito di Roberto D’Agostino, si tratterebbe di Lia Del Grosso. Se il nome non vi dice nulla, è tutto normale. Non si tratta di una showgirl o di una influencer, bensì di una imprenditrice veronese che conosce Corona da cinque anni circa.

Nel dettaglio, Pasqualina (Lia) Grosso ha 50 anni ed è amministratrice unica di una nota agenzia di comunicazione milanese leader nel settore del lusso, Luxury Creative Agency.

La notizia delle nozze arriva nel pieno della promozione del nuovo libro di Fabrizio Corona (Come ho inventato l’Italia), che negli ultimi tempi (non a caso) è tornato in televisione. Dopo la parentesi molto discussa a Live – Non è la d’Urso, con la dimenticabilissima polemica a distanza con l’ex moglie Nina Moric per il figlio Carlos, è tornato nel salotto di Non è l’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. Corona, dopo la famosa relazione con Belen Rodriguez e il matrimonio già citato con la Moric, ha avuto una storia d’amore anche con Silvia Provvedi e un breve flirt con l’attrice e figlia d’arte Asia Argento.

Per il momento Corona e la sua futura moglie non commentano la notizia, che nel frattempo sta rimbalzando sui social. Un dettaglio curioso è invece legato alle recenti dichiarazioni di Nina Moric, che su Instagram qualche giorno fa aveva detto che Corona sarebbe “sposato con una signora di 50 e passa anni” (in realtà, poi aveva aggiunta che l’imprenditore avrebbe anche una presunta relazione con Mariana Rodriguez).