Che Antonella Elia non nutrisse particolare simpatia per Elisabetta Gregoraci è cosa risaputa. L’opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello VIP più volte ha lanciato delle vere e proprie stoccate contro la showgirl. L’astio fra le due si trascina dall’inizio dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Nelle puntate in prima serata del reality show non sono mai mancate le scintille tra le due showgirl, la Elia recentemente l’ha pure apostrofata come una “gatta morta” che ricorda il famoso soprannome dato a Marina la Rosa, concorrente della prima storica edizione del reality show nel 2000.

Antonella Elia poche ore fa è tornata a lanciare nuovi attacchi contro Elisabetta Gregoraci sostenendo che lei sia tutt’altro che rapita dalla bellezza di Pierpaolo Pretelli. La coppia infatti nelle scorse ore è tornata a discutere animatamente in casa e stavolta – pare – per un impeto di gelosia da parte di Elisabetta che non ha gradito certi atteggiamenti dell’ex velino di Striscia la Notizia.

Durante un live IG tra Antonella e Guenda Goria ci si ritrova a parlare della VIP e Pierpaolo. Antonella spera che l’attenzione del ragazzo si sposti verso Giulia Salemi o Selvaggia Roma: “Ma basta con ‘sta Gregoraci che noia!“. La Elia promette che lunedì, durante la puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini, parlerà. La sua intenzione è quella di sbottare contro di lei:

Dirò basta! Sfarfalleggia in giro! Ma lo sai perché Elisabetta trattiene Pierpaolo? Perché ci si struscia! Quando si struscia lui scende, si avvinghia. Si era svegliato in questi giorni ed io esultavo. Poi alla fine nulla, non c’è verso.

Antonella Elia ha praticamente riassunto la storia dei greogrelli@EliaAntonella ti prego lunedì diglielo tu #gfvip pic.twitter.com/iHf4r8na3a — Adriana (@tzsomtrgsdmrcsr) November 27, 2020

Perciò attenzione, Antonella Elia ha in serbo parecchie mine da far esplodere molto presto, e chissà che non scuota una nuova guerra in casa nella coppia.