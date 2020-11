Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip: “Non lo faccio per soldi”

Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì prossimo. L’annuncio definitivo nelle scorse ore su Instagram. Il paroliere ha parlato con Adnkronos per la prima volta in maniera approfondita del suo atteso ritorno nel reality di Canale 5 (ha firmato ieri il contratto). Malgioglio, dopo aver definito “successo strepitoso” la sua partecipazione alla seconda edizione del programma, ha spiegato perché ha accettato di tornare in gara:

Ho bisogno di allontanarmi da tutta questa sofferenza, per respirare, per togliermi la mascherina; se non ci fosse stato il Covid ora sarei in qualche parte del mondo a rilassarmi come ho sempre fatto. Magari sarei in Turchia dal mio amico del cuore che non vedo da ben 8 mesi. Ho fatto questa scelta per potermi proteggere.

Malgioglio, che si trova in quarantena da dieci giorni in hotel, ha raccontato di essere stato spronato a tornare al Grande Fratello Vip da due amiche speciali, ossia Iva Zanicchi e Arisa, “che abita di fronte a casa mia“. Poi ha svelato di essere stato “traumatizzato” dalla pandemia che ha colpito tutta l’Italia e di aver sofferto di depressione a tal punto da dover ricorrere a un neurologo:

Ho vissuto questo momento con un’ansia, una tristezza e una depressione infinita e siccome non voglio essere sopraffatto dalla depressione ho chiamato un mio amico neurologo al quale ho spiegato la situazione e devo dire che mi è stato molto vicino. L’idea di non abbracciare più i miei amici, di non andare più a trovare mia sorella non più giovane che vive in Sicilia e i miei nipoti, mi fa soffrire moltissimo.

Cristiano Malgioglio parla dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Sugli altri concorrenti con i quali vivrà per le prossime settimane nella Casa più spiata d’Italia:

Dentro ci sono ragazzi giovani che non ho mai visto e non so neanche che lavoro facciano. Ormai al ‘Gf Vip’ si parla solo di follower o di TikTok, ma nessuno parla mai di un film o di qualcosa di culturale. Io sono un artista e dopo 40 anni di carriera penso di potergli insegnare molto.

Dopo aver precisato di non sentirsi un ‘vippone’, come Alfonso Signorini chiama solitamente i concorrenti del Gf Vip, Malgioglio ha ribadito la sua intenzione di portare leggerezza nella Casa. Quindi ha promesso un suo concerto a Capodanno sperando sia di buon auspicio per un 2021 migliore. Di Tommaso Zorzi ha detto che è “un personaggio ‘fuori dalle righe’” e “un uomo molto intelligente“, anche se dice troppe parolacce.

Infine, a chi sostiene che partecipi al Gf Vip solo per soldi, Malgioglio ha replicato così: