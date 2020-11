Giovanni Ciacci positivo al Covid-19

Giovanni Ciacci, opinionista di punta di Barbara d’Urso e presenza fissa a ‘Ogni mattina, il contenitore del mattino condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola su Tv8, è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio ufficiale è stato dato dal costumista sui propri social ufficiali:

“Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare . Io non mollo ! #milan #italy”

Domenica scorsa, 22 novembre, è stato ospite di ‘Live non è la d’Urso’ all’interno dello spazio dedicato al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Martedì 24 novembre, invece, è intervenuto a ‘Pomeriggio 5’ per commentare gli ultimi accadimenti nel loft di Cinecittà.

Tutte le mattine, su Tv8, da diversi mesi, invece, dà i voti ai vip e soprattutto, ai loro look stilando le pagelle quotidiane.

Ciacci, nelle scorse ore, ha ricevuto attestati di stima, affetto e vicinanza emotiva da parte di amici e colleghi da Adriana Volpe (“Per qualunque cosa sai che ci sono 🤗💝 #seiunleone”) a Serena Garitta a Luca Calvani (“Forza Giovanni”) a Matilde Brandi (“Forza Gio”), reduce dall’esperienza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ passando per l’iconica Sandra Milo (“Giovanni mio, siamo tutti con te! Tu sei più forte di un toro e ne verrai fuori al più presto, vedrai! Io sono a disposizione. Inutile dirlo”). Auguri di pronta guarigione.