Al Grande Fratello Vip da oggi qualcuno avrà più timore nei riguardi di Tommaso Zorzi. Il rampollo milanese ha rivelato di essersi vendicato del suo ex non appena lo ha visto in un locale con un altro ragazzo.

Ecco la confessione del Tommaso nazionale:

“Lo vedo con uno nel bar. In atteggiamenti equivoci? Non ci stava facendo un group project. Sono entrato, gli ho rovesciato tipo un frappuccino in testa, sono uscito, ho fatto tutta la fiancata destra, tutto il lato e tutta la fiancata dietro con una chiave. Ciaone. Eh, l’ho trovato con uno in un bar, ho visto la macchina fuori, me ne sono accorto, sono entrato, ho fatto la pazza. Bene? Tra, tra, traa! (mima il movimento di rigare la macchina, ndr). Frappuccino metà su di lui e metà sull’altro, ho fatto così e ho fatto così (mima altri movimenti, ndr). Sì, ero da solo. Non gli ho detto nulla, me ne sono andato, poi ci ho discusso il giorno dopo”.

TOMMASO CHE HA ROVESCIATO IL FRAPPUCCINO ADDOSSO AL SUO EX IO ADOROOO ✈️✈️✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/R6QUMjswAW — greta 𓆉 (@mrszorzi) November 27, 2020

Zorzi ha citato l’episodio in giardino, con Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis che hanno ascoltato con rapimento l’accaduto. I tre hanno tempestato il nobile di domande, chiedendogli per esempio se fosse da solo, cosa stesse facendo il suo ex con l’altro ragazzo e cosa fosse successo il giorno successivo alla scenata.

In realtà Tommaso Zorzi ha già avuto modo di non passare per un ragazzo tranquillo. Per esempio ha fatto uno scherzo dietro l’altro all’amico Francesco Oppini, con il quale si è instaurata una sorta di bromance. In un’occasione il figlio di Alba Parietti si è anche infuriato in quanto Zorzi gli aveva rivelato di essersi innamorato di lui. I due hanno poi affrontato l’argomento in una diretta sotto gli occhi e le orecchie di Alfonso Signorini. I ragazzi alla fine si sono scusati a vicenda e abbracciati.