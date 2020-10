I rapporti tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5, si sono incrinati a causa di uno scherzo che il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non ha minimamente gradito.

Durante la notte, Tommaso Zorzi, particolarmente euforico, come già anticipato, ha deciso di fare uno scherzo ad Oppini, dichiarando il proprio amore per lui:

Ti devo dire una cosa… Vuoi l’astinenza, vuoi questa condizione di lockdown forzato… Mi sono innamorato di te, giuro.

Inizialmente, Francesco Oppini ha reagito con un sorriso:

Ma non ci credo neanche, guarda…

Tommaso Zorzi ha portato avanti lo scherzo con la complicità di Elisabetta Gregoraci.

Pochissimo tempo dopo, però, l’umore di Oppini ha cominciato a cambiare:

Ragazzi, dai fate i seri. A me ‘sti giochi non mi piacciono…

Zorzi, però, ha continuato imperterrito a dire di essere innamorato di Francesco Oppini:

Te lo giuro!

Francesco Oppini ha sottolineato lo stato euforico di Tommaso:

Tommaso, non sei attendibile in questo momento. Non dire caz*ate… Fatemi uscire da questo incubo, ragazzi! Non è possibile parlare con uno che parla così in questo momento!

In un’atmosfera ilare, Elisabetta Gregoraci ha portato avanti lo scherzo:

Francesco, quando uno è ubriaco dice ancora di più la verità.

Anche Adua Del Vesco e Maria Teresa Ruta hanno retto il gioco.

Le risate sono state tante e nulla, quindi, faceva presagire a ciò che è avvenuto successivamente.

Francesco Oppini, infatti, si è arrabbiato, rimproverando Tommaso per lo scherzo che l’ha messo in imbarazzo e in difficoltà e criticando anche il comportamento dell’influencer tenuto dopo lo scherzo:

Non me ne frega niente se sto facendo una brutta figura. Hai fatto un’uscita tristissima su Cristina (la fidanzata di Francesco, ndr). Ho accettato uno scherzo che non faceva ridere perché era imbarazzante… Io vado oltre e tu mi dici che sono un imbecille…

La mattina successiva, Francesco Oppini si è avvicinato a Tommaso Zorzi che, però, è apparso molto contrariato per la sua reazione:

Adesso sono incaz*ato io. Hai fatto una figura orrenda. Hai iniziato a sbraitare e hai aizzato tutti contro di me.

Oppini gli ho risposto così:

Ti ho detto 30 volte di smetterla. Sei un mio amico e mi hai messo in imbarazzo… Ho il mio carattere su certe cose. Ci sono rimasto male perché ti ho abbracciato, hai cominciato a insultarmi.

Clicca qui per vedere il video dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.