by @ivanburatti

Uomini e donne, quante pene per Gemma Galgani! Nella puntata di venerdì 16 settembre 2020, la dama torinese ha vissuto emozioni contrastanti al centro dello studio del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Che cosa è successo? Nelle ore precedenti la registrazione, Gemma Galgani ha scambiato un bacio passionale con il cavaliere Biagio, che dopo aver stretto con la donna un rapporto di amicizia, ha iniziato a coltivare un interesse amoroso.

Entrata in studio, Gemma ha parlato così di Biagio, baciato di rientro a casa dopo aver trascorso la serata insieme. Convinta di aver fatto centro nel cuore dell’uomo, ha detto:

Un amico, sempre stato presente, comprensivo e ricco di pazienza. Non mi sono accorta che, giorno dopo giorno, con questo comportamento mi stava conquistando. Quando mi è arrivato il suo buongiorno, ho sentito la mancanza dell’atto. Allora ho cominciato a capire che qualcosa stava cambiando.

Il sorriso di Gemma, tuttavia, ha illuminato poco lo studio di Uomini e donne. Dopo l’entrata di Biagio e un piccolo regalo per la dama, si sono sedute di fronte all’uomo altre due donne: Maria e Sabina. Contemporaneamente a Gemma, infatti, Biagio sta conoscendo la dama Maria, con cui ha condiviso una cena molto speciale e a cui ha regalato un’orchidea. Sabina, invece, è una new-entry alla corte dell’uomo, che per ben quattro volte ha cercato di entrare in contatto con lei.

Dopo aver appreso meglio dell’interesse di Biagio nei confronti di altre donne, Gemma ha lasciato cadere quel velo di soddisfazione, mostrandosi afflitta tutta d’un tratto. A prendersi burla di lei, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che ha accolto in studio l’acerrima nemica con un cactus, al posto della solita mumia. Anche Gemma, tuttavia, ha accettato la conoscenza di un altro uomo, Mario. Come andrà a finire il triangolo amoroso?