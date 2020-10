Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Ecco le anticipazioni del daytime del Grande Fratello Vip 5, della puntata del 16 ottobre 2020!

Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni del daytime del 16 ottobre 2020

Che cosa accadrà nel daytime del 16 ottobre 2020? Ecco le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip prevista in onda oggi pomeriggio, riguardante il giorno 32 di permanenza nella casa più chiacchierata della televisione. In attesa della messa in onda della puntata in prima serata su Canale 5, si tornerà senza dubbio a parlare di Tommaso Zorzi, il preferito dal pubblico votante, che nelle scorse ore si è reso protagonista di uno scherzo finito in tragedia ai danni di Francesco Oppini.

Colpa di qualche bicchiere di troppo, l’influencer ha finto di essere preso da Francesco Oppini, che imbarazzato non ha saputo gestire la dichiarazione. La casa si è trasformata in un’arena quando il figlio di Alba Parietti ha compreso che si trattasse di uno scherzo. Come andrà a finire la storia? La divisione sempre più marcata fra camera blu e camera arancione porterà a spaccature incolmabili?

