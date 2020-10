Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 16 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni di Uomini e donne nella puntata di venerdì 16 ottobre 2020.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 9 ottobre 2020

Che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Uomini e donne lanciate dal Vicolo delle News, assisteremo alla prima sfilata della stagione che vedrà protagonisti i cavalieri e anche i tronisti più giovani. I rumor parlano di una performance molto particolare di Michele, che ballerà sulla passerella e lascerà tutti senza parole. L’uomo vestirà i panni di un papà premuroso, portando in studio il bambolotto che simulerà il figlio di cui si prende cura. Un sexy daddy, insomma. Il tronista Gianluca, invece, sfilerà vestito da motociclista.

Spazio anche a Nicola Vivarelli, che sta frequentando Angelica. La loro conoscenza procede senza ostacoli, pare che tra loro ci sia stato perfino un bacio. Ad interrompere il sogno idilliaco ci penserà il cavaliere Armando, che si proporrà come corteggiatore della ragazza, di appena 22 anni.

