Spesso si dice che i reality rovinino le coppie e le famiglie. Il Grande Fratello Vip 5, tuttavia, sembra allargarle. Dopo la proposta di matrimonio di Quentin a Myriam Catania, ora è la coppia di Stefania Orlando e del compagno Simone Gianlorenzi che vuole aggiungere una persona alla loro vita quotidiana. Chi? Un figlio adottivo, già piuttosto grande, che possa tenere compagnia alla loro Margot. Parliamo di Tommaso Zorzi, l’influencer dal passato turbolento che con Stefania Orlando ha cucito un grande rapporto di amicizia, tanto da spingere il marito della conduttrice a scrivere un tweet tenerissimo:

Stefania, quando uscite adottiamo Tommaso Zorzi? Lo mettiamo in mezzo a noi nel lettone sotto al piumone con Margot.

Oltre 3.200 i cuoricini ottenuti da Simone Gianlorenzi su Twitter, che ha riaperto un argomento affrontato dalla compagna negli scorsi giorni. Stefania Orlando, infatti, alcuni giorni fa ha parlato apertamente della sua ferma decisione di non volere figli, destando sgomento nel pubblico a casa:

Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desiderarlo e io non potrò.