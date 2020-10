Nel daytime di oggi del Grande Fratello Vip vediamo Maria Teresa Ruta mentre racconta di essere entrata in bagno, senza microfono, dopo essere stata chiamata da Matilde Brandi. Secondo la donna, la showgirl le avrebbe detto “Litighiamo”. Ha poi raccontato questa storia a Tommaso e Stefania che hanno giudicato grave questa costruzione di eventuali finti litigi.

“Non ho risposto ma era chiaro che fosse No” la replica di Maria Teresa.

Dopo essere stata avvisata dalla Orlando, Matilde è uscita in giardino per affrontare quanto emerso. Ma lì, quello dichiarato è apparso ben diverso da quello accennato/inteso dalla Ruta.

La Brandi avrebbe detto “Ci vogliono far litigare”, come a dimostrazione che sottolineano spesso gli scontri tra di loro. E quella proposta, in realtà altro non era che una provocazione, come a dire “Allora se vogliono così, litighiamo anche per il dado o simili”.

Di fronte a questa spiegazione data dalla Brandi, Maria Teresa ha concordato, dicendo che era così. Quindi, nessuna strategia senza microfono in bagno?

Il caso sembra essere chiarito, nonostante quanto poteva sembrare inizialmente dal racconto di Maria Teresa. “Io me ne vado a dormire” il seccato commento della Orlando nel lasciare la discussione, facendo ritorno dentro l’abitazione.

Dubbi emersi anche da Tommaso Zorzi nel confessionale…

L’argomento -equivoco?- verrà affrontato nella puntata di domani del Grande Fratello Vip?