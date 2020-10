Nella puntata di oggi di Uomini e Donne abbiamo assistito all’esterna di Sophie e Nino, un ragazzo che abita a Como, sta studiando economia alla Bocconi e ha aperto una attività con amici. Il ragazzo ha portato la tronista a preparare due pizze e si sono raccontati, poi, trovando molti punti in comune: dall’affetto immenso verso la madre all’essere disordinati.

Sophie ammette di trovare interessante il giovane nonostante non rispecchi i canoni estetici

“Con Nino non so cosa sia ma dalla prima volta che l’ho visto, mi attira caratterialmente. Ho sempre voglia di vederlo, penso a Nino”.

Poi aggiunge:

“Mi trovo bene a pelle, ho avuto una chimica particolare e mi mette di buonumore. E’ tanto simile a me, lo vedo come un Sophie versione maschile. Lui la pensa come me, in tutto”