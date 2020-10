Nella puntata di oggi di “Uomini e Donne“, Daniela al centro studio dopo lo scontro di una settimana fa con Simone. La donna, in un fuori onda, racconta di non essersi illusa da sola ma dal comportamento tenuto dall’uomo nei suoi confronti: “E’ normale che io abbia dei dubbi quando vedo di essere messa da parte per un’altra persona. Pensavo fosse sincero… ecco la cosa che mi fa più male di tutto”.

Simone entra in studio.

“Era successo in un frangente non romantico…” specifica parlando dell’incontro che c’è stato con la dama. “Non ti ho visto come la donna al mio fianco”. Daniela chiede a Simone di indossare la mascherina, avvicinandosi.

“Quando mi hai detto che ero due gradini sopra al programma…” inizia lei, cercando di confrontarsi con l’uomo ma lui fa un passo indietro, portando la donna ad alzarsi e tornare a sedersi.

“Mi diceva… Ho deciso che sarei andato via dalla trasmissione per te” ribatte Daniela, spiegando che voleva frequentarlo senza altre donne e per capire come sarebbe andata tra di loro, visto anche quanto accaduto.

Simone chiede, a quel punto, di parlare con Valentina, anche lei seduta al centro dello studio. La donna ammette che le piace.

Tra lui e Valentina c’è stato un bacio.

“Sono andato a Bologna a trovarla senza secondo fine. Ho voglia di conoscere lei”

Maria chiede la differenza tra il bacio di Daniela e quello con Valentina.

“Quando ho baciato Daniela, il bacio, anche da parte sua, era più sentito. Aver visto Daniela più limitata e trattenuta, mi è piaciuta come cosa. Mi viene voglia di rivederla, non credo di essere stato perfetto con Daniela anche se non errori così grandi come dice lei… Quando Valentina sorride, io sorrido”.

Maria le domanda perché abbia dovuto continuare a vedere Daniele nonostante un bacio iniziale non allo stesso livello di quello di Valentina.

“Per me quattro volte non sono molte… (riferendosi a Daniela, ndr)”

Daniela ribadisce l’accusa: non aver avuto la possibilità di conoscersi senza altre donne in mezzo. Ma la discussione si accende tra lei e Simone sul luogo del loro incontro ravvicinato: lui dice un locale, lei parla di un sushi e di essere tornati all’auto…

E l’argomento, fortunatamente, si chiude qua.