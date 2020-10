Nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5, lo scherzo che Tommaso Zorzi ha organizzato ai danni di Francesco Oppini ha generato altre discussioni.

Come ricordiamo, Tommaso Zorzi, durante la scorsa notte, ha finto di essersi innamorato di Francesco Oppini. Quest’ultimo non ha preso bene lo scherzo e il tentativo di chiarimento tra i due, avvenuto questa mattina, non è andato a buon fine.

Durante il confronto tra Tommaso e Francesco, l’influencer ha accusato il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini di aver aizzato alcuni inquilini contro di lui. A quest’accusa, Oppini ha replicato così:

Non deve passare il concetto che io ho aizzato qualcuno perché non l’ho fatto!

Nella discussione, Tommaso Zorzi ha coinvolto Andrea Zelletta, affermando che Francesco ha tentato di portarlo dalla sua parte:

Anche Andrea è venuto da me dicendomi che non è stato uno scherzo bello da fare…

Andrea Zelletta ha confermato il proprio pensiero ma ha aggiunto di essersi arrabbiato solo per il modo in cui Tommaso l’avrebbe trattato in questa circostanza:

Io mi sono preso male perché mi hai mandato affanc*lo… Questa è la verità.

Tommaso Zorzi non l’ha presa bene e ha promesso all’ex tronista di Uomini e Donne di nominarlo appena sarà possibile.

A questo punto della discussione, Andrea Zelletta è esploso e si è scagliato verbalmente contro Tommaso Zorzi con queste parole:

Ma guarda te, questo… Con ‘ste scenate che si alza e se ne va, bello! Vedi che non stai parlando con un tuo amico! Si alza e se ne va, ma che rispetto è! Con me, non lo fai! Guarda tu se di prima mattina, mi devo intossicare l’anima… Viziato! Ci vuole rispetto per le persone, impara a vivere!

Clicca qui per vedere il video dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.