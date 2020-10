Fabrizio Corona ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il COVID-19.

Barbara D’Urso ha comunicato la notizia in diretta durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.

Anche l’ex agente fotografico ha comunicato la notizia attraverso un video condiviso tramite Instagram con il quale ha anche manifestato molta amarezza per le recenti notizie che l’hanno riguardato.

Fabrizio Corona, infatti, dovrà scontare nuovamente i 9 mesi di condanna che aveva già scontato in affidamento terapeutico nel 2018. Come riporta l’Ansa, inoltre, Corona è stato anche denunciato da Nina Moric che, qualche giorno fa, aveva pubblicato l’audio di due telefonate shock, con il suo ex marito e con il loro figlio Carlos Maria, sul proprio profilo Instagram.

Di seguito, trovate il contenuto di alcune stories condivise da Fabrizio Corona nelle ultime ore:

Sono parecchi giorni che non parlo, forse tre, sono incaz*ato nero per tutta una serie di ragioni, non volevo parlare perché sennò combinerei solo disastri. Però, purtroppo, ho fatto il tampone e sono risultato positivo per il Coronavirus. Ho avuto la febbre alta, a 39, per tre giorni, stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola però mi sento bene. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me in questi giorni, in tribunale, i giornalisti, le persone esterne, le persone che devono sapere che sono risultato positivo e che non posso avvertire in modo che anche loro possano fare il tampone ed evitare altri contagi. Come da prescrizione, farò i dieci giorni di quarantena e li sto facendo già da ieri. Settimana prossima, rifarò il tampone. Ricomincerò la settimana l’altra e non starò zitto, parlerò. È come la legge di Murphy, quando ti capita una cosa negativa, a catena, te ne capitano mille che farebbero morire chiunque ma io non muoio, non sono mai morto, anche di fronte a cose peggiori e anzi sono molto incazzato. E mi risollevo presto, molto presto.