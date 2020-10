Eccoci di nuovo a parlare di Belen Rodriguez. A settimane di distanza degli ultimi gossip, la showgirl argentina è tornata a far discutere per il suo rapporto con il nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Aria di tempesta? Macché, tutt’altro!

Secondo quanto riportato da Giornalettismo, il parrucchiere avrebbe deciso di prendersi una pausa dal lavoro, lasciando il salone di bellezza di Milano per dedicare tempo alla propria vita privata. Nonostante qualcuno sia convinto che Spinalbese abbia messo giù le spazzole perché mantenuto da Belen, la realtà sarebbe un’altra. Antonino si sarebbe concesso “un periodo di aspettativa non retribuita“, come reso disponibile dalla legge, oltre che per stare vicino alla showgirl, anche per fare chiarezza sulla propria carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 10 Ott 2020 alle ore 9:55 PDT

Sebbene abbia raggiunto il successo professionale, Antonino Spinalbese terrebbe nel cassetto un sogno che forse la vicinanza a Belen Rodriguez gli ha risvegliato. L’hair stylist è infatti un grande appassionato di fotografia, tant’è che il suo profilo Instagram appare molto curato. Voci di corridoio vorrebbero quindi Antonino Spinalbese lontano da shampoo e permanenti, sempre più vicino ad obiettivi e set fotografici.

Che Antonino abbia scelto la strada del cuore, in tutti i sensi, avvicinandosi a Belen e alla fotografia con lo stesso slancio, correndo il rischio di rivoluzionare la propria vita? Lo vedremo magari proprio dai social network dell’hair stylist, rigorosamente in black and white.