Lite all’ora di pranzo per Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice de Il Lotto alle Otto stava parlando a Matilde Brandi della loro amicizia, quando la ex moglie di Flavio Briatore si è intromessa.

La ballerina crede che fuori dalla casa venga percepita la rivalità tra lei e la Orlando, che invece pensa l’esatto contrario. Prima di una sua eventuale eliminazione, la ex compagna di Andrea Roncato ha ricordato di aver riservato un pensiero a Tommaso Zorzi, spiegando a Matilde che non voleva ferirla. La Brandi aveva invece scelto la contessa Patrizia De Blanck.

A quel punto Elisabetta Gregoraci ha fatto irruzione, spiegando che tutti c’erano rimasti male per quella scelta. La Orlando non ha digerito così l’ingerenza della conduttrice di Battiti, dicendole che ogni volta cerca di intromettersi. La diretta interessata ha risposto che lei la mette di fronte alla verità.

La risposta di Stefania Orlando non si è fatta attendere:

“Come tu dici una cosa, allora anch’io posso dire la mia, cara Elisabetta. Ma cosa stai dicendo, mi sono mai intromessa nelle vostre discussioni? Se esce fuori la verità, tirala fuori prima no? E non soltanto quando io rispondo. Non sto urlando e poi non mi dire ‘cara Stefania’ come a voler fare la chiosa”.

“Con me cadi male, molto male“, ha tuonato la Orlando furiosa (che in passato aveva litigato anche con Antonella Elia). La Gregoraci si è poi lamentata che lei preferirebbe passare le serate a divertirsi e non a litigare. La controparte le ha spiegato che è fisiologico che in un reality come questo si possano creare delle dinamiche e quindi non andare tutti d’accordo.

Naturalmente questo argomento sarà affrontato lunedì nella puntata serale del Grande Fratello Vip 5 condotta da Alfonso Signorini.

Foto: account Instagram Stefania Orlando