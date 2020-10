Tommaso Zorzi bacia Francesco Oppini

Tommaso Zorzi ha baciato Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5. Il nobile milanese ha dato un’effusione a stampo al figlio di Alba Parietti nel corso di una festa vintage organizzata dal programma, probabilmente spinto dall’alto tasso alcolico dell’occasione.

L’amicizia tra Zorzi e Oppini aveva tenuto banco nella scorsa puntata del reality show. Il rampollo meneghino aveva fatto uno scherzo al coinquilino dicendo di essersi innamorato di lui, ma il diretto interessato non aveva reagito bene. Oppini jr aveva spiegato di essere fidanzato e di avere una ragazza che lo aspettava a casa.

A quel punto Zorzi ha ribattuto dicendo che il fastidio probabilmente era provocato dal fatto che era un uomo, ma Oppini ha replicato che questa cosa non faceva differenza e che avrebbe reagito allo stesso modo anche se si fosse trattato di una donna.

In realtà la reazione di Oppini si era rivelata parecchio furiosa, lanciando anche una sedia che fortunatamente non ha preso nessuno. Venerdì scorso Signorini ha così affrontato la questione, facendo rivedere due clip che riassumevano la burrascosa amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Al termine della visione della clip il conduttore ha chiesto lumi ai diretti interessati. La disputa non è stata particolarmente accesa come avvenuto durante la settimana e si è conclusa con delle scuse unilaterali. Oppini non si è scusato per l’atteggiamento avuto nei confronti del coinquilino, mentre Zorzi ha ammesso di avere sbagliato e gli ha chiesto scusa. I due al termine del confronto si sono anche abbracciati.

Grande Fratello Vip 5, polemiche sulle feste

Sui social intanto si leggono diverse polemiche legate al fatto che i coinquilini del Grande Fratello Vip 5 siano abituati a festeggiare quasi ogni settimana. Le critiche riguardano in particolare l’aspetto alcolico. Pare che nella casa non si faccia altro che bere. Il rischio probabilmente è che venga mandano un messaggio poco costruttivo ai telespettatori.

Foto: account Instagram Infinititv