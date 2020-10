Stefania Orlando ad Antonella Elia: "Ho scritto dei tweet bellissimi quando hai fatto Temptation Island" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 3 ottobre 2020

Il chiarimento finale tra Stefania Orlando e Antonella Elia durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5

Dopo il turbolento ingresso di tre settimane fa, Stefania Orlando ha avuto la possibilità di chiarire, una volta per tutte, con Antonella Elia per la questione del matrimonio (Qui, il video):

Elia: "Tu pensi che io sia una grandissima stronza, abbi il coraggio di dirmelo e risolviamo così la faccenda".

Orlando: "Sei stata una provocatrice e non è un'offesa. Ce una grandissima differenza tra dire che sei una provocatrice e stronza".

Elia: "Io penso di reagire molto aggressivamente alle provocazioni. Se mi tratti dolcemente, non mi viene da provocare. Quando, invece, mi sento aggredita, reagisco in modo incontrollabile e non ne vado fiera. Mea culpa. Sono fatta cosi".

Orlando: "Da parte mia non c'è stata nessuna volontà ad offenderti. Mio marito ha scritto perfettamente. Io mi sono sentita dire da un personaggio: Come mai non i hai invitato al tuo matrimonio'. Io ho risposto a questa nostra collega: 'Non ho nemmeno il tuo numero di telefono' Io non ho voluto fare numero al mio matrimonio. Ci siamo incontrate piacevolmente durante un'estate, abbiamo trascorso dei giorni piacevoli assieme, c'era anche mio fratello. Ho sentito il desiderio di invitare anche te. Io sinceramente ti stimo".

L'opinionista del reality di Canale 5 ha saputo che la neo gieffina ha parlato male della collega dietro le quinte di un programma di Barbara d'Urso:

Orlando: "Io voglio sapere chi è questa persona".

Elia: "Dicevate che ero aggressiva, sempre la solita. Ci sono rimasta tanta male. Sono allergica a tutte queste moine che si fanno nel nostro mondo. Davanti tanti bei sorrisi e poi ci si massacra".

Orlando: "Ho scritto dei tweet bellissimi quando hai fatto Temptation Island. Non ritengo assolutamente che sei una stronza".