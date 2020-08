Belen Rodriguez: flirt con l'hair-stylist Antonino Spinalbese? (Foto)

Di Fabio Morasca giovedì 20 agosto 2020

Il nuovo flirt della conduttrice e showgirl argentina, svelato dal settimanale Chi.

Belen Rodriguez è senza dubbio la protagonista di questa estate gossippara che sta volgendo al termine.

Dopo la separazione con Stefano De Martino e dopo lo scoop, lanciato da Dagospia, riguardante i presunti messaggi che De Martino e Alessia Marcuzzi si sarebbero scambiati (e che Belen avrebbe scoperto), dopo il presunto flirt con uno degli attori italiani del momento, Michele Morrone, e dopo le foto che l'hanno immortalata a Capri insieme all'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la conduttrice e showgirl argentina avrebbe un nuovo flirt.

Stando ad un nuovo scoop del settimanale Chi, infatti, Belen Rodriguez avrebbe intrapreso una conoscenza con un noto hair-stylist di Milano di 25 anni, Antonino Spinalbese, che avrebbe conosciuto tramite amici in comune. Stando a quanto pubblicato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belen e Antonino sarebbero diventati praticamente inseparabili.

Il nuovo flirt di Belen Rodriguez è stato confermato anche dal settimanale Vero che ha pubblicato anche una foto in cui la conduttrice di Tu sì que vales dà un bacio alla sua nuova fiamma.

La foto è stata scattata durante una sera estiva a Milano durante la quale Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero incontrati con un gruppo di amici prima in un locale e, successivamente, in un ristorante argentino. Anche in questo caso, Belen e Antonino si sarebbero scambiati reciproche attenzioni.

La foto del bacio ha conquistato la copertina dell'ultimo numero del settimanale Vero.