Al Grande Fratello Vip 5 continua a tenere banco la soap Gregorelli. Si tratta della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che si definiscono amici speciali, anche se sotto c’è molto di più, nonostante qualche screzio.

Di questo e molto altro hanno parlato in diretta Instagram Gabriele Parpiglia ed Elena Santarelli. Il giornalista in particolare ha rivelato di aver parlato con Flavio Briaotre, ex marito di Ely, il quale gli avrebbe confessato di aver portato via il figlio Nathan Falco da Montecarlo per le battute sulla madre da parte degli amichetti.

“Ho sentito il dottor Briatore poco prima di questa diretta che mi chiede perché Elisabetta ha comunicato che lascerà il Grande Fratello l’8 dicembre o il 14 dicembre per quando si chiuderà il primo step e poi partirà il secondo. Lui mi ha detto che è ancora a Dubai, che stanno rientrando, aveva fatto da poco il tampone per rientrare e mi ha detto ‘Ho dovuto portar via Falco perché non mi piaceva quello che stava succedendo tra gli amichetti, le parole, questa roba qua’ e questo credo sia la cosa più importante. Non è una notizia, me lo ha detto proprio lui”.

Elena Santarelli a proposito dell’atteggiamento mostrato al Grande Fratello Vip 5 della Gregoraci ha commentato:

“Tutti possiamo commettere delle leggerezze, nessuno è perfetto, è facile parlare da casa. Io sto nella mia casa, non sto facendo il Grande Fratello. Ci sono mille ragioni per cui Elisabetta ha scelto di fare il Grande Fratello e lei lo sa. Probabilmente ha fatto una leggerezza che come vedi anche Flavio sta ammettendo perché credo che Nathan abbia l’età di mio figlio, 10-11 anni”.

Parpiglia ha prontamente ribattuto:

“Sì, sono 10-11 anni che però non sono come i nostri quando eravamo dei rinco, oggi a 10-11 anni ne hai 18 praticamente”.

Elena Santarelli ha proseguito:

“Esatto e poi non tutti i genitori hanno quell’intelligenza o quella sensibilità di magari argomentare la cena, la serata o il pranzo in famiglia. Visto che adesso si passa tanto tempo in famiglia, bisogna pensare che quando si parla di Elisabetta o di qualsiasi altro personaggio famoso o di qualsiasi altra mamma all’interno della scuola in generale dico o di qualche papà, non devono esserci bambini accanto. Perché i bambini sembra che stanno sul telefonino o non ascoltano, hanno orecchie per recepire tutto”.

Parpiglia ammette di non aver digerito certe immagini della Gregoraci:

“Però ti dico una cosa. Se da un lato hai ragione, dall’altro lei poteva risparmiare le immagini di lei a cavalcioni con l’ex velino Pierpaolo. Quello potevi diciamo tirare un freno a mano. Io capisco che sei dentro una bolla come hai detto tu. Ma magari ti potevi anche frenare una virgola per non far poi crescere”.

