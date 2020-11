Giacomo Urtis legge le carte a Stefania Orlando: “Attenta in amore” (video) La replica del marito Simone

by @sebastianocascone

Giacomo Urtis, oggi, giovedì 26 novembre 2020, ha letto le carte a Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il verdetto non è piaciuto all’ex moglie di Andrea Roncato: “Lavoro benino… Stai attenta in amore e ad un’amica invidiosa”.

Urtis legge le carte a Stefania

PARTE 1/2 #GFVIP pic.twitter.com/beiaqZT4UG — Colei che osserva (e commenta) (@MadamaButterfl8) November 26, 2020

L’influencer ipotizza che la compagna gelosa sia Matilde Brandi che, dopo qualche settimana di permanenza, ha dovuto abbandonare la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.

#GFVIP

Stefania dopo che Urtis le ha letto le carte: "Sfigatissima prima, durante e dopo" ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/yva1fMOl7i — 🄻🅄🄲🄰 (@Luca08271367) November 26, 2020

Orlando: “Pure ste carte di merda mi tiri fuori. Ora me ne vado a letto anche io. Ma figurati che gliene frega alla Brandi. Lasciatemi stare. Io sfigatissima prima, durante e dopo. Che uno dice: ‘Che ci sono venuta a fare’. Le carte devono mettere pure il dubbio del tradimento. Devo controllare. Ora mi faccio la valigia. Voi non mi volete bene. Dentro questa casa sento delle ostilità”

Urtis: “Il tuo rapporto va benissimo. Però le carte dicono di non mettere le mani sul fuoco. Lui è innamoratissimo. Ci metto la mano sul fuoco. E’ qualche amica che conosci che ci prova”.

La conduttrice, dopo in giardino, si sfoga con i compagni della stanza blu per il responso:

Orlando: “Non me le sono fatte mai leggere le carte. Hanno tirato su Tommaso, a me hanno tirato giù. Non c’era niente di entusiasmante. E’ completamente inutile la mia partecipazione al Grande Fratello. Mi odieranno tutti quando uscirò. Ho davvero le carte di merda”.

Il marito Simone Gianlorenzi ha replicato su Twitter alla sentenza degli arcani:

Urtis! Più che tarocchi sono carte tarocche!! #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) November 26, 2020

“Urtis! Più che tarocchi sono carte tarocche!! #gfvip”