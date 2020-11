Reduce dall’esperienza dello scorso anno all’Isola dei Famosi, Marina La Rosa, opinionista dei salotti rosa di Canale 5, ha deciso di confessare le violenze subite in giovane età da un fidanzato in un’intervista a Barbara d’Urso. Ospite di Domenica Live nella puntata di domenica 29 novembre, la donna ha lasciato sotto choc il pubblico della trasmissione, fornendo dettagli sugli abusi dell’uomo.

Capitava che io avessi del sangue in faccia e quindi quando tornavo a casa mia madre mi chiedeva cosa fosse successo. Quando ero piccola a volte andavo a raccattare i gatti randagi e abbandonati nei cassonetti della spazzatura. Era facile che qualcuno potesse graffiami. Un giorno cadevo, un giorno avevo sbattuto, un’altra volta mi graffiavo. Cercavo delle scuse proprio per giustificarlo.

Il racconto di Marina giunge a tre giorni dal post Instagram con cui l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato per la prima volta questa esperienza di vita atroce, nel giorno in cui si celebra la lotta alla violenza contro le donne. “Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore“, ha dichiarato sui social, aggiungendo poi:

Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male.

A distanza di circa trent’anni da quella relazione tossica, stretta ad appena 16 anni, Marina ha confessato di aver fatto i conti con il passato, anche se le cicatrici non possono che rimanere e pulsare in particolari momenti della vita, soprattutto quando persone vicine si ritrovano in situazioni simili.

Marina La Rosa ha infine raccontato quando il suo ex ha cercato di investirla in moto, dopo averla riaccompagnata a casa, dopo l’ennesima discussione. Salva per miracolo, aiutata dai passanti, la showgirl ha proprio avvertito in quel momento di dovere agire. Un’epifania, che ha permesso a Marina di dire basta a quella storia e di allontanare l’uomo dalla sua quotidianità.