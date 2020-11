Dayane Mello: “Mia figlia Sofia per me è luce”. Il video

Molto spesso Dayane nella casa del Grande Fratello VIP ha pensato e nominato Sofia, sua figlia. In confessionale così come nelle conversazioni con alcuni inqulini della casa, la modella ha versato lacrime a causa della lontananza dalla creatura nata dalla storia d’amore con l’attore, Stefano Sala. Nella ventunesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Dayane ha vissuto una bella sorpresa proprio grazie alla piccola Sofia.

Dayane ha affermato: “Sofia, per me, è luce, purezza. Ho bisogna di lei. Mi manca più del solito. Tutto quello che sto costruendo è per lei. Io so che non è facile“. Chiamata nella mystery room, per lei arriva il videomessaggio dalla figlia:

Ciao mamma ti voglio tantissimo bene. A scuola va benissimo. Adesso sto facendo il villaggio di Babbo Natale con papà. Spero che resti più tempo possibile al Grande Fratello Vip. Ti amo tantissimo. Tanti baci.

Commossa, la bella Dayane è felice di poter vedere che Sofia sta bene: “Ha riempito il vuoto che avevo dentro di me. Essere mamma di questa bambina è il più sentimento che ho provato nella mia vita. E’ il mio tutto, la mia famiglia.”

Dayane Mello: “Da piccola sono stata abbandonata”. Il legame con il fratello e le dichiarazioni su Stefano Sala

La storia della concorrente si sposta poi sulla sua infanzia, le difficoltà di un abbandono e la crescita col padre con il quale non ha avuto grandi rapporti:

E’ facile parlare della vita adesso. Non ho nemmeno una foto di quando ero piccola. Sono stata abbandonata dalla mia mamma a 4 anni. Ho vissuto con mio padre ma non ho avuto un grande rapporto. Nella mia casa, c’erano il mio fratello di sangue. E anche gli altri. Mi ricordo vagamente dei fratellini. Sono stata una bambina ribelle, dimenticata, che non ha avuto gli abbracci di una mamma, mi è mancata l’infanzia, l’affetto di una mamma. Mi sono sentita la Cenerentola di casa. Ero molto povera.

Il rapporto stretto con suo fratello Giuliano:

Lo penso tantissimo. E’ stato mia mamma, mio padre. Sono arrivata in Italia a 18 anni con tantissimi sogni. Ho raggiunto più di quello che avrei potuto immaginare nella mia vita.

Infine, proprio a proposito del suo ex storico Stefano Sala, Dayane Mello spende qualche parola nutrendo stima nei suoi confronti nonostante la storia sia naufragata nel 2016, due anni prima che l’attore partecipasse alla terza edizione del Grande Fratello VIP:

Stefano (Sala, ndb) mi ha dato la famiglia, una bellissima figlia. Mi ha insegnato tanti valori. E’ un grandissimo amico e non solo il papà di mia figlia.