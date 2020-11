I VIP della casa del Grande Fratello hanno appena ricevuto la notizia del prolungamento della quinta edizione. Come prevedibile, le reazioni dei concorrenti sono state particolarmente forti. Anche Enock Barwuah, col suo carattere più abbottonato è rimasto sconvolto ma non per questo si è scoraggiato. A dargli man forte c’è suo fratello Mario Balotelli che in un primo filmato ha cercato di portargli coraggio per convincerlo a proseguire l’avventura.

Ma non è tutto, il calciatore è re-intervenuto nella puntata in prime time di lunedì 23 novembre 2020 mostrando il lato più tenero e fraterno con un altro messaggio:

Ascoltami, ti volevo solo dire che sono felicissimo di vederti in questo percorso. Lo sai che io sono scettico (non è una parolaccia, scherza). Stai facendo un percorso fantastico. Noi veniamo dai nostri genitori, ma loro non avevano niente. Eravamo bambini forse poco fortunati, ora però tu stai facendo vedere il meglio di te. Sono fiero di te, io non ho mai avuto l’occasione di farmi vedere per quello che sono se non a te che sei mio fratello, o ai miei amici. Tu ci stai riuscendo però, perciò stai facendo qualcosa in più rispetto a tuo fratello. Ti voglio bene, un abbraccio e a presto!

Il messaggio si conclude con una battuta scherzosa verso la vicenda che riguarda lui e Selvaggia Roma “E ammetti che hai baciato Selvaggia dai”. Alfonso Signorini si complimenta con Balotelli: “Abbiamo scoperto una persona diversa“, Enock gioisce: “Spero di avere occasione di sentirci in occasione delle feste di natale” il conduttore glielo promette: “Tu continua ad affrontare la casa con lo spirito giusto.

Ricordiamo che Mario Balotelli ha portato il suo sostegno ad Enock Barwuah già nelle scorse settimane sia personalmente, entrando in casa, sia con i continui tweet.