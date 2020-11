Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “Non farmi passare per gatta morta o accattona” (video)

Dopo la ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5‘, in onda stasera, 23 novembre 2020, c’è stato un primo duro confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi dopo la bomba sganciata da Alfonso Signorini.

Al direttore di ‘Chi’ risulta che ci sia ruggine legata ad una vacanza in Sardegna avvenuta un paio d’anni fa

Gregoraci: “Chiacchierava più con Flavio”

Salemi: “Voi non stavate già insieme, io ero invitata da una persona (Domenico) con altre 7/8 persone. Non ho fatto nessuna corte a Briatore, lo stimo. Ho sempre salutata Elisabetta in modo molto educato. C’era un’attrice Sveva, c’era un attore (Cristiano). Eravamo in un hotel normalissimo. Ho conosciuto il direttore marketing che mi diceva che Flavio stesso voleva che io e i miei amici andassimo a trovarlo quando vogliamo. […] Non ci ho mai provato con Briatore e non ho mai avuto secondi fini”.

Salemi: “Ho visto Elisabetta 3 volte, e per 3 volte l’ho vista in un locale dove veniva a braccia conserte e ti guardava da testa a piedi. Ero una povera sfigata, lei era la donna di Briatore. Io sia ieri che oggi non sono una che se la tira. E’ vero che non potevo permettermi delle vacanze”.

Le due concorrenti hanno cercato un chiarimento restando, però, sempre sulle proprie posizioni:

“Amore ma tu non mi hai mai cagato di pezza, manco ‘ciao’ mi dicevi”

L’ex moglie di Briatore ha voluto chiudere, sul nascere, ogni tipo di questione, per non alimentare nuovi pettegolezzi sul proprio conto:

“Mi dà noia che si dicano caxxate sul mio conto. Non voglio stare sempre in mezzo”.

L’influencer si è rifugiata in giardino sfogandosi con Dayane Mello:

Salemi: “Lei che mi fa passare da accattona non mi sta bene. Solo perché ti ho dato della snob, quello che sei ciccia. Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Ho cercato di azzerare tutto. Se fai così però anche io parlo. Sono entrata, era carina con me. L’ho rivalutata come con Selvaggia. Ci sono rimasta male. Non voglio passare per gatta morta, per non dire troia, o accattona. Ho avuto anche io qualche fidanzato benestante. Tre anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permetterla. Che male c’è se qualche amico ti invita in Sardegna? Non mi toccare. Sono una persona perbene. Non sono una santa, una vergine. Sono una ragazza normalissima”.