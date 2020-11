Francesco Oppini: “Ho rinunciato a Temptation Island per due anni di fila” (video)

Dopo aver appreso, stasera, la notizia del prolungamento del programma fino all’8 febbraio, nel corso della ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Francesco Oppini, si è sfogato, durante la diretta con i suoi compagni d’avventura.

L’intenzione, ad oggi, del telecronista sportivo è quello di abbandonare il programma:

Oppini: “Se mi avessero detto che il programma fosse durato da settembre a febbraio avrei detto: ‘No, grazie ragazzi, è troppo”. Ho rifiutato di andare a Temptation Island per due anni di fila. Non è questione di tempo. Ho stima pazzesca in Alfonso Signorini, nel programma che è importante. Non così. Mia mamma è sola. Sa come ragiono io. Sa che questa è stata un’occasione importantissima ma io ho altro. Fuori ho robe belle ma anche pesanti che, in qualche modo, devo placare. Stare qui fino a quel periodo e non poterle gestire divento matto.”

Il pensiero va subito alla mamma Alba Parietti e alla fidanzata Cristina (“Ho fatto il lockdown a casa di mia mamma per due mesi. Non posso non vederla per altri cinque mesi”).

Invece, Andrea Zelletta, che ha dovuto superare molti provini per entrare nel cast, seguendo l’istinto, non vuole rinunciare a questa opportunità.

Zelletta: “Non posso mollare nella vita”

Il messaggio di mamma Alba Parietti

Stasera, Alba Parietti ha fatto pervenire al figlio un videomessaggio, incoraggiandolo a prendere la decisione giusta: “Stai facendo un Grande Fratello meraviglioso. Non sai quanto amore la gente ha per te, quanto ti abbiano capito, quanto ti sostengano, quanto tu debba essere grato a queste persone.. Ti voglio dire che qualsiasi scelta tu faccia noi saremo con te. Io che sono tua mamma, solo a guardarti, so già quale scelta farai. Una madre non ha bisogno di nessuna spiegazione. Guarda un figlio e sa esattamente cosa pensa e cosa ha nel cuore”