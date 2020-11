Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Enock Barwuah e Francesco Oppini lasciano? (video)

Dopo aver appreso la notizia del prolungamento fino all’8 febbraio, i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, hanno cercato di abbozzare una prima riflessione sul loro percorso. Chi lascerà il programma secondo le prime considerazioni a voce alta del dopo puntata?

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, parlando con Andrea Zelletta, sono piuttosto sicure del fatto che termineranno, a breve, la loro permanenza nella casa di Cinecittà:

Gregoraci: “Sono decisioni che non si prendono a caldo. Sono 70 giorni che non vedo mio figlio. Non posso fare il Natale senza di lui. Voglio un abbraccio di mio figlio. Sono grata al programma, a chi ci lavora. E’ difficile lavorarci. Ho grande stima per loro. Noi siamo qua, non voglio le videochiamate. Ho bisogno di stare con lui. Io, personalmente, sono venuta contro tutto e tutti. Ho lasciato mio figlio che non l’ho lasciato più di 8 giorni. Per me è impensabile stare con lui durante le feste. Mi dispiace lasciare. Perché amo le cose fatte bene. Io aspettavo che si prolungasse di due settimane. Il programma è andato benissimo, facciamo compagnia a tanta gente”.

Mello: “Io non posso cercare di stare qua per rinunciare alla felicità con mia figlia. Io ho rinunciato troppe volte per gli altri. Adesso devo pensare a me”.

La scelta di Francesco Oppini

Anche Francesco Oppini sembra intenzionato a lasciare il ‘Grande Fratello Vip 5’ (per risolvere questioni lavorative e personali con la mamma Alba Parietti e la fidanzata Cristina Tomasini fuori dal loft):

Oppini (riferendosi al parere favorevole del pubblico): “Ti senti in colpa. Che, comunque, non è giustificato. Non era una cosa pattuita. L’attività, che è mezza chiusa, e che ho da vent’anni, vorrei sapere cosa succederà… Da qua a febbraio non è da qua a metà dicembre. Se avessi saputo che sarebbe durato da metà settembre ad inizio febbraio non avrei accettato ad oggi. E’ una scelta personale”.

Tommaso Zorzi non sembra averla presa bene:

Zorzi: “Mi metto nella condizione di approfondire la conoscenza di altre persone. Se pensi che hai un porto sicuro e ti viene a mancare. Ora penso a me stesso. Faccio l’eremita. Già ho la sindrome dell’abbandono… Io voglio almeno un filarino”

Orlando: “Ma non devi prenderla come un tradimento nei tuoi confronti”.

Sulla stessa linea anche Enock Barwuah:

Barwuah: “Sono al limite. Sto già in riserva…”