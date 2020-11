Giulia Maria Scarano: chi è la concorrente de Il Collegio 5

by @marcellofilograsso

Il nome di Giulia Maria Scarano non dirà molto al telespettatore medio, ma se lo direte a un adolescente gli brilleranno gli occhi. Gli starete parlando di uno dei protagonisti del suo programma preferito. La ragazza è infatti uno dei personaggi chiave de Il Collegio 5, fortunato docu-reality di Rai2 in onda il martedì sera.

Il Collegio 5 è al momento il programma più visto della rete con la direzione di Lodovico Di Meo. La puntata di martedì 17 novembre ha raggiunto il 10.6 % di share, un risultato decisamente ragguardevole per Rai2. Senza contare le tantissime visualizzazioni delle pillole web della trasmissione disponibili su Raiplay. Negli anni il programma ha saputo lanciare alcuni personaggi televisivi come Nicole Rossi, che ha partecipato a Pechino Express.

Merito del successo è indubbiamente nel cast. La presenza di Giulia Maria Scarano ne è una dimostrazione. La 14enne, originaria di Manfredonia in provincia di Foggia, si è subito fatta notare per la vivacità. Soprattutto nei confronti della governante la Scarano ha un atteggiamento molto scontroso e pretende di avere l’ultima parola, anche se il più delle volte la giovane studentesse non può che suscitare simpatia.

La quarta puntata del docu-reality Giulia ha rischiato l’espulsione dal collegio di Anagni non solo a causa di risultati scolastici ritenuti insufficienti dal corpo docenti, ma per la condotta. Giulia si era infatti recata dal preside mostrando un atteggiamento molto infervorato a causa della bocciatura di una sua compagna, Rebecca Mongelli. Nella puntata del 24 novembre avviene l’emissione del verdetto del dirigente scolastico.

A prescindere dall’esito di questa decisione, Giulia Maria Scarano può già affermare di aver vinto. Su Tik Tok è una piccola star, mentre su Instagram conta già 327mila follower.

Lo spiccato accento nella parlata e la sua veracità non passano inosservate, così come le sue frasi che diventano meme sui social (epico il suo “Ditelo che vi appartenete“, quando rilevò una somiglianza tra il custode e un altro ragazzo in quanto calvi).

Foto: account Instagram Giulia Maria Scarano