Leonardo e Andrea Prezioso: chi sono i gemelli de Il Collegio 5

Leonardo e Andrea Prezioso sono due gemelli originari di Locorotondo, in provincia di Bari, arrivati per sostituire Marco Crivellini e Simone Bettin, costretti a lasciare Il Collegio 5 causa espulsione.

Il preside infatti non ha ritenuto di trattenere ancora i ragazzi, a causa dei ripetuti comportamenti sbagliati che hanno avuto nel collegio di Anagni. Entrambi si sono fatti notare più volte per scarso interesse nelle lezioni ma anche per disturbare le lezioni stesse a causa di versi in classe e altre iniziative.

Alla fine il dirigente scolastico ha perso la pazienza e li ha cacciati. Il resto della classe non ha digerito benissimo questa epurazione, tanto da mandare in crisi il toscano Rahul Teoli. Quest’ultimo infatti si è sentito in colpa per non aver potuto cambiare la situazione. La custode tuttavia gli dice che lui non aveva alcuna responsabilità nell’accaduto.

Il Collegio sta conoscendo una particolare fortuna in questa edizione, grazie soprattutto a un cast molto variegato. La puntata di martedì 17 novembre ha conquistato il 10.6% di share, un risultato decisamente molto buono per Rai2, la rete con la direzione di Ludovico Di Meo.

Leonardo e Andrea Prezioso: la presentazione

I gemelli Leonardo e Andrea Prezioso si descrivono nella clip di presentazione come conosciuti in tutta la Puglia, presentandosi come “i re del casino“. Come location delle loro avventure Locorotondo, ma anche Cisternino, Martina Franca, Fasano. Dicono di non andare bene a scuola e che a loro piace stare al centro delle attenzioni. Nel loro medagliere figurano anche delle espulsioni, ma anche successi con l’altro sesso (“Andiamo benissimo con le ragazze, tutte quelle che vogliamo, devi solo saperti comportare“).

Come tutti i due gemelli hanno dovuto affrontare una prova di ammissione consistente in un test scritto. Il preside e il professore di italiano Andrea Maggi hanno poi emanato il loro verdetto per l’ottenimento della divisa rossa. A rischio espulsione invece la collegiale Giulia Maria Scarano.