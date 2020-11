Amore al capolinea tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane! Ad annunciarlo la stessa showgirl nel corso della 21esima puntata del GF Vip 5 di ieri sera. Senza che nessuno se lo aspettasse, Antonella Elia ha confessato di avere il cuore spezzato. Una puntata, quella del Grande Fratello Vip, partita proprio con questo annuncio bomba, servito su di un piatto d’argento dal conduttore. Alfonso Signorini ha infatti chiesto ai suoi opinionisti di come stessero ieri, ed ecco che la risposta di Antonella è arrivata. Lasciando tutti di stucco, la Elia ha spiegato:

“Sono single”.

Da quel che ha dichiarato, sembrerebbe proprio che stavolta tra lei e Pietro sia finita per sempre. Non è mancata l’imbeccata di Alfonso Signorini che ha immediatamente commentato:

“Si tratta di un annuncio pazzesco”.

Anche Pupo ha poi ironizzato sul fatto, spiegando di continuare a nutrire speranza nella coppia. Per chi non dovesse ricordarlo, l’amore tra Antonella e Pietro era stato messo in crisi per la prima volta a Temptation Island. La Elia, in quell’occasione, aveva lasciato il Reality da sola. A poche settimane alla fine del programma, la soubrette aveva però spiegato di avere perdonato Delle Piane, tornando a convivere con lui.

Dal canto suo, Pietro aveva sempre spiegato di essere disposto a cambiare pur di salvare il suo rapporto con Antonella. Ricorderete, inoltre, che nel corso della prima puntata del GFVIP tutti si aspettavano un ultimo aggiornamento sulla situazione sentimentale della Elia. Anche a Confidenze, Antonella aveva chiaramente spiegato che avrebbe perdonato Pietro solo nel caso in cui lui avesse dimostrato di essere cambiato.

Ieri sera, per la gioia dei fan, ne abbiamo finalmente compreso di più. Ancora non sappiamo cosa sia effettivamente accaduto tra i due, ma tra Antonella e Pietro l’amore è terminato.