Nella puntata del Grande Fratello VIP del 23 novembre 2020 Francesco Oppini è stato protagonista di una bella sorpresa. A poche settimane dall’incontro con la madre Alba Parietti all’esterno della casa, il commentatore sportivo è stato invitato nella Mystery room per parlare del rapporto con suo padre, Franco Oppini.

Francesco ha sempre riservato belle parole per suo papà, durante la linea della vita non è riuscito a trattenere le lacrime sottolineando il fatto che quel suo punto di riferimento lo ha portato ad una maturità di cui ne va fiero:

Mio padre è una persona di valore, sono fiero di aver appreso il carattere da lui . Con lui ho un rapporto meraviglioso, parlo di tutto. Vive la vita al 110%, so in questo caso che ho qualcuno su cui contare, comunque.

L’attore ha inviato un messaggio per suo figlio, mostrando così la sua presenza e il suo sostegno. Queste le sue parole:

Ciao Fra, mi manchi tantissimo. Ho scoperto che tu al Grande Fratello ho scoperto che hai una profondità, una sensibilità e una tencacia che non sospettavo. Hai riscoperto i valori della tua famiglia che ti lega a tua madre e a me. Quando tu avevi 19 anni me ne sono andato, tu mi hai dato la forza per ricominciare. I gatti di Vicolo Miracoli si erano sciolti e il matrimonio con Alba era naufragato.