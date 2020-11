Grande Fratello Vip 5: in arrivo uno sportivo gay per Tommaso Zorzi (video)

Stasera, lunedì 23 novembre 2020, andrà in onda la ventunesima puntata della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini annuncerà, in diretta tv, il prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Come reagiranno i ‘vipponi’ alla notizia contenuta nella busta rossa?

Nel frattempo, il padrone di casa del reality di Canale 5, intervenendo, qualche minuto fa, al GF Party, l’appuntamento quotidiano, affidato ad Awed e Annie Mazzola, su Mediaset Play, ha lanciato uno spoiler che riguarda uno dei protagonisti di questa stagione, ovvero Tommaso Zorzi. Se dovesse accettare di restare in gioco dopo la data prevista, per l’influencer è prevista una gradita sorpresa sentimentale.

Ecco le dichiarazioni del direttore di ‘Chi’ sull’arrivo di un nuovo concorrente che potrebbe catturare l’attenzione dell’ex protagonista di ‘Riccanza’:

Esclusivo! Alfonso Signorini spoilera ad Awed ed Annie Mazzola che nella Casa potrebbe entrare un papabile "interesse" di Tommaso Zorzi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con Awed ed Annie Mazzola! Seguite ORA la diretta 👇https://t.co/0ozXzmCQKc pic.twitter.com/BYLF1hCf1J — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2020

“Io gli ho fatto una promessa. E questa promessa la manterrò. Se lui rimarrà nella casa, e non sarà escluso dal pubblico in un eventuale televoto, noi del Grande Fratello, abbiamo previsto l’ingresso di una persona (non parlerei di fidanzato perché è troppo impegnativo) che a Tommaso potrebbe molto interessare. E’ un ragazzo stupendo, molto molto bello. Credo che lui aveva puntato su questo ragazzo. Ma lui non l’ha mai preso molto in considerazione. Quando Tommaso se lo ritroverà in casa sviene. Se volete vi do uno scoop in esclusiva per voi. Si tratta di un grandissimo sportivo”.

Il giornalista, inoltre, ha rivelato, in anteprima, che interverrà, in collegamento, anche Cristiano Malgioglio per fare un annuncio importante.