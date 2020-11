Nek è ricoverato in ospedale a seguito di un incidente avvenuto mentre si trovava nella sua casa di campagna. Il cantante si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla mano e le sue condizioni di salute sono buone. A comunicarlo è proprio Nek attraverso i suoi canali social.

Per accompagnare la fotografia nella quale è immortalato sorridente su un letto di ospedale, con mano ingessata, il cantautore ha scritto un breve messaggio, spiegando che il ricovero risale a qualche giorno fa e rassicurando i fan sul stato fisico.

Ciao a tutti!

Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano.

Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio.

A prestissimo!

Nek non ha aggiunto altri dettagli né sull’incidente di cui è stato protagonista, né tantomeno sulle conseguenze dello stesso. Ha però fatto sapere di star bene e di essere curato da medici preparati.

In pochi minuti il messaggio pubblicato sui social dal cantante ha ottenuto decine di migliaia di like e moltissimi messaggi. A scrivere alla voce di Laura non c’è tanti suoi ammiratori, ma anche colleghi e amici. Emma Marrone, per esempio, ha commentato con un incoraggiante “forza Fil“, con tanto di bacino a forma di cuore. Anche la giornalista Francesca Barra e la giovane attrice e conduttrice Mariasole Pollio gli hanno dedicato parole di conforto. Così hanno fatto anche la presentatrice Paola Perego, l’attrice Laura Torrisi e l’attore Stefano Fresi. La lista è lunga e si allungherà ancor di più nelle prossime ore. Anche noi di GossipBlog rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione a Nek.